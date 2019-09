Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatką na premiera. "To była trudna decyzja"

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Decyzję ogłosił szef partii Grzegorz Schetyna.

- To był dla mnie bardzo trudno decyzja - powiedziała we wtorek tuż po ogłoszeniu jej kandydatury Małgorzata Kidawa-Błońska. - Przed nami wielkie wyzwanie, bo my te wybory wygramy. Musimy je wygrać, bo tego oczekują od nas Polacy. Rozmawialiśmy dużo z Polakami, jeździliśmy po Polsce, wiemy czego chcą - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.