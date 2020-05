Wybory prezydenckie 2020. W Warszawie powstał ekologiczny mural

Autorem projektu jest Bartosz Kwiecień, grafik, projektant komunikacji wizualnej oraz autor plakatów i murali. To właśnie on stworzył murale do „Dwóch Papieży” i „Sex Education” oraz kampanii społecznej „Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz” dla Lambdy Warszawa. Jego prace prezentowane były m.in. na Graphic Days w Turynie i Graphic Design Festival we Florencji.