Wybory samorządowe w Warszawie. Patryk Jaki obiecał 1000 zł za adopcję psa

Przewodniczący stołecznej komisji weryfikacyjnej okazji Dnia Psa zwrócił się do wszystkich miłośników zwierząt. Na zwołanej 1 lipca konferencji ogłosił pięciopunktowy program, mający ułatwić życie czworonogom ze schronisk.

- To i tak miastu się opłaci - przekonywał Patryk Jaki zgromadzonych dziennikarzy. Kandydat wystawiony przez Prawicę w wyścigu do stołecznego ratusza uważa, że Warszawa powinna stać się miastem przyjaznym zwierzętom. Według wyliczeń Jakiego, dopłata za adopcję psa wynosiłaby 1000 złotych. To i tak mniej, niż miasto płaci rocznie za pobyt jednego zwierzęcia w schronisku (czyli 3 tys. złotych).