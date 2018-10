Wybrano Warszawiankę Roku 2018

Anna Ojer - została laureatką tegorocznego plebiscytu na Warszawiankę Roku. Przyznany został również tytuł "Warszawianka Stulecia" - Irenie Sendlerowej.

Ojer tworzy wspólnotę i angażuje innych do działania nie tylko na rzecz chorych dzieci i ich rodziców, ale również dla seniorów. Zaangażowała do pomocy tysiące ludzi i instytucji. Niesie pomoc duchową i materialną. Działa zgodnie z hasłem: pracuj lokalnie, działaj lokalnie.

Po wojnie kontynuowała pracę w Wydziale Opieki Społecznej. Działała w Lidze Kobiet, w Stołecznej Radzie Narodowej przewodniczyła komisjom do spraw wdów i sierot, zdrowia. Należała do Ogólnopolskiej Ligi do Walki z Rasizmem założonej przez działaczy „Żegoty”.

Prezydent elekt podczas przemówienia zapewnił, że za rok odbędzie się kolejna edycja plebiscytu na "Warszawiankę Roku". - Podczas tych ostatnich dziewięciu miesięcy spotkań z warszawiankami, warszawiakami doszło do mnie, że olbrzymia większość najbardziej aktywnych osób, to były właśnie kobiety. Olbrzymia większość pytań zadawana przez te wszystkie miesiące pochodziła właśnie od kobiet. To prowadzi do prostej, ale jakże oczywistej konstatacji, że to jest po prostu miasto kobiet - stwierdził.