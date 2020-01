Wyjątkowy zachód słońca nad Warszawą. Zjawisko może zwiastować zmianę w pogodzie

Takich zachodów słońca nie ogląda się zbyt często. Niebo w odcieniach czerwieni to piękny krajobraz, ale nie tylko. Niektórzy uważają, że czerwone niebo zwiastuje zmianę w pogodzie. Czy to prawda?

Czerwony zachód słońca zwiastuje zmianę pogody?

Nadchodząca noc w Warszawie będzie chłodna. Termometry wskażą od 2 do -3 st. C. temperatura odczuwalna nad ranem spadnie do -5 st. C. Jeszcze zimniej może być rano. Synoptycy prognozują -3 st. C na godzinę 7. Odczuwalne w tym czasie będzie jedynie -6 st. C. Po południu słupki rtęci mają wzrosnąć do 5-6 st. C. Jednak temperatura odczuwalna wyniesie maksymalnie 2 st. C.