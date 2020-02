Wypadek autobusu pod Otwockiem. Dwie osoby są ranne. Potrzebny był śmigłowiec

Autobus zsunął się do rowu w pobliżu Zabieżek - miejscowości oddalonej o ok. 20 km od Otwocka. Straż pożarna informuje o dwóch osobach rannych.

Do wypadku doszło pomiędzy Zabieżkami a Augustówką w powiecie otwockim. Do rowu zsunął się autobus. Dwie osoby zostały ranne i musiały zostać przewiezione do szpitala. Na miejscu wylądował śmigłowiec.