Wypadek w Warszawie. Most Łazienkowski zakorkowany po zderzeniu kilku samochodów

Na moście Łazienkowskim w kierunku centrum doszło do kolizji. Po wypadku kilku samochodów stworzył się duży korek.

- Do zdarzenia doszło ok. godz. 7, na wysokości Wisłostrady. Na lewym pasie jezdni najechało na siebie siedem samochodów - 3 toyoty, 2 volkswageny, 2 pojazdy marki kia. Doszło do tzw. efektu domina. Nikomu nic się nie stało, wszyscy kierowcy są trzeźwi - powiedział w rozmowie z WP oficer prasowy Komendy Stołecznej Policji.