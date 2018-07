Wyrywali bankomaty z ziemi i zabierali pieniądze. Ukradli ponad 300 tys. zł

Sposób działania nie był wyrafinowany. Mężczyźni podjeżdżali pod wolnostojące bankomaty, przywiązywali linę i wyrywali je z podłoża. Trzech mężczyzn stanie przed sądem. Czwarty sam poddał się karze.



Po fali włamań do bankomatów w Warszawie i okolicach w policji powstał specjalny zespół. Ustalono, że czterech mężczyzn, nie zawsze razem, podjeżdża w nocy pod bankomaty kradzionymi samochodami i wyrywa je z podłoża.

Do napadów dochodziło w latach 2016-2017. Prokuratura zarzuca im włamania lub próby włamania do kilkunastu bankomatów w Warszawie i okolicach. W trzech przypadkach udało im się otworzyć kasetki z pieniędzmi.

Podejrzani usłyszeli też zarzuty czynnej napaści na policjanta oraz zniszczenia radiowozu. Doszło do niej w październiku 2017 r. w Grójcu. Zorganizowano na nich zasadzkę, po której zatrzymano jednego z mężczyzn. Trzem innym udało się uciec.

Trzech oskarżonych przebywa w aresztach. Dwóch z nich już wcześniej było karanych za podobne czyny. Każdemu grozi do 10 lat więzienia. Czwarty z nich, który też był wcześniej karany, przyznał się do 31 zarzucanych mu czynów. Dobrowolnie poddał się karze 5 lat więzienia z warunkowym zawieszeniu na 10 lat. Zobowiązał się też do naprawienia szkód.