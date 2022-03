Wystawa LEGO® Star Wars™ w Galerii Młociny

Znajdziemy je na poziomie -1 oraz przy wejściu głównym do centrum handlowego. W Galerii Młociny odwiedzający spotkają też m.in. gabloty z wielkimi modelami Microfighters, a także modele z kolekcji Ultimate Collector Series, w tym największy w historii model LEGO® Star Wars™ – Sokół Millennium. Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia obiektu, a więc od poniedziałku do soboty od 10:00 do 22:00, a w niedziele do godziny 21:00.