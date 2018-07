Wzruszony Powstaniec pisze do naszej dziennikarki. "Pani Magdo, co pani narobiła"

Stanisław Jan Majewski opowiedział nam o swoim marzeniu. Chciałbym, aby jak najwięcej osób pokazało, że pamięta o Powstańcach. Dziennikarze Wirtualnej Polski postanowili pomóc spełnić jego marzenie. Pan Stanisław nie kryje wzruszenia odzewem internautów.

- Pani Magdo, co pani narobiła. Koledzy z Powstania do mnie dzwonią, że wszędzie są nagrania ze mną. Wszyscy oglądają. Są wzruszeni, że ludzie chcą przyjść pod nasz pomnik. Jak ja Was wszystkich muszę wyściskać, że to robicie - powiedział Powstaniec.