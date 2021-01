Ząbki. Śmierć właściciela sklepu wstrząsnęła mieszkańcami. Wnuk zaoferował nagrodę

Szarpaninę widział przejeżdżający ulicą kierowca. Zanim jednak zawrócił, zaparkował i dobiegł, pan Stanisław był już prawie nieprzytomny. Trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie i ok. godz. 23 zmarł.

Wnuk pana Stasia, Olek zaoferował 20 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy. - Jeśli ktoś ma jakieś informacje na temat napadu na mojego dziadka, płacę 20 tys. zł od ręki - napisał. - To był człowiek, który pomagał ludziom. Był po prostu człowiekiem. Kto go znał, ten wie, że nie zasłużył na to. Znajdę cię, choćbym miał oddać wszystko, co mam. Nie zniszczę życia sobie, ale tobie tak - podkreślił Olek.

"Dobry, miły starszy Pan. Uwielbiałem do niego chodzić, kupować warzywa i owoce oraz zawsze w październiku najładniejszą dynię. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy", "Okropny los spotkał dobrego człowieka. To takie niesprawiedliwe i okrutne", "Ten pan był niezwykły. Znaliśmy go ponad 20 lat", "To jest dramat, łza się w oku kręci. Miły starszy pan z cudownym psem prowadził warzywniak, a tu ktoś odebrał mu życie i to w biały dzień", "Cudowny człowiek, życzliwy i spokojny" - czytamy we wpisach w internecie.