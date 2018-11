Zabójstwo Piotra Głowali. Sprawa wróciła do sądu

Na ławie oskarżonych zasiadł Janusz G. ps. "Graf" vel "Dziadunio". Według śledczych kierował on zabójstwem młodego inwestora giełdowego Piotra Głowali. Sprawa wróciła do sądu po kilku latach.



Janusz G. to jeden z założycieli i finansista mafii pruszkowskiej. Obecnie ma ponad 60 lat. Prokuratura ustaliła, że został on poproszony o zlecenie zabójstwa Piotra Głowali. Następnie zadanie miał przekazać swoim ludziom.

Prokuratura akt oskarżenia wobec Janusza G. skierowała do sądu już w 2009 r. Jednak proces został zawieszony. Serwis warszawa.wyborcza.pl podaje, że został on wznowiony we wrześniu. Janusz G. w czasie środowej rozprawy czytał książkę. Poinformował też sąd, że chce wrócić do aresztu, bo źle się czuje.