Zadłużone mieszkanie problemem w sprzedaży?

Polacy zadłużają się masowo?

Statystyki zresztą nie pozostawiają nam tutaj żadnych złudzeń i jasno z nich wynika, że obecnie coraz więcej mieszkań jest zadłużonych. Nie znaczy to jednak przecież, że rynek wtórny miałby być całkowicie zablokowany. Domy są po prostu obciążone kredytami hipotecznymi. Jest to też całkowicie zrozumiałe w kontekście pandemii, która jakby nie patrzeć wywołała pewien kryzys finansowy w wielu gospodarstwach domowych. W efekcie więc niejednokrotnie szybka sprzedaż mieszkania jest zablokowana, ponieważ tysiące mieszkań są obciążone przez hipotekę związaną z pożyczkami pozabankowymi albo bankowymi. Oczywiście problem ten występuje, jeżeli będziemy chcieli działać na własną rękę. Jako amatorzy przecież możemy nie mieć zielonego pojęcia o przepisach oraz o tym, jakie mamy pole manewru. Niejednokrotnie też, gdy mamy już bardzo zadłużone mieszkanie, to tym bardziej chcemy się go pozbyć, bo długi jak wiadomo, są kłopotliwe.