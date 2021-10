Zadźgał nożem ojczyma. Wpadł na Dworcu Centralnym w Warszawie

Śledczy poszukiwali 25-letniego mężczyzny od poniedziałku. To wtedy na ulicy Targówka doszło do dramatycznej rodzinnej sceny. Odtworzenie jej przebiegu było możliwe dzięki zeznaniom świadków, którzy obserwowali to dynamiczne wydarzenie, związane z jakimś konfliktem pomiędzy pasierbem, obywatelem Rosji, a jego ojczymem.