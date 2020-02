Zakaz palenia węglem na Mazowszu jeszcze w tym roku?

Władze woj. mazowieckiego chcą zakazać palenia węglem. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Konsultacje społeczne ruszą na przełomie lutego i marca.

„Jeśli większość samorządów będzie za wprowadzeniem restrykcyjnego zakazu, to może on zacząć obowiązywać nawet jeszcze w tym roku” – dowiedział się „Super Express” w urzędzie marszałkowskim. Radni Mazowsza wskazują jednak, że realny termin to początek przyszłego roku.