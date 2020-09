Zakończenie sezonu w wolności z modowym akcentem

Już w najbliższy weekend tj. 19 i 20 września nad Wisłą powstanie specjalna strefa w której blogerzy modowi wystawią topowe elementy swojej garderoby. W ramach wydarzenia organizowanego we współpracy na linii wolność - LESS_, przez dwa dni goście będą mieli okazję spędzić czas w towarzystwie dobrego jedzenia, dedykowanych koktajli oraz świetnej muzyki. Akcja kończąca sezon wakacyjny to nie tylko okazja do odświeżenia swojej garderoby, ale również wsparcia fundacji Miłość nie wyklucza. Część dochodu ze sprzedaży ubrań zostanie przeznaczona na wsparcie działań działań tego stowarzyszenia.

LESS_ to darmowa, mobilna aplikacja nadająca nie noszonym już ubraniom drugie życie. Dzięki aplikacji LESS_ użytkownik może szybko i sprawnie nabyć ubrania od innych użytkowników lub sprzedać te, które nie idą już w parze z jego stylem. Inicjatywa staje naprzeciw współczesnym problemom nadprodukcji ubrań starając się minimalizować jej efekty, tworząc przy tym platformę drugiego obiegu dla ubrań które nie znajdują już miejsca w naszej garderobie. LESS_ to oszczędność dla portfela, a przy tym możliwość zakupu markowych ubrań, które dotychczas były poza naszym zasięgiem.