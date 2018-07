Zatrzymali go, bo dziwnie jechał. W bagażniku natrafili na niespodziankę

Kryminalni ze Śródmieścia zauważyli u 32-letniego Sebastiana Ł. nerwowe zachowanie podczas kontroli drogowej. Gdy jeden z funkcjonariuszy poczuł charakterystyczną woń marihuany, przeszukano wnętrze auta. Tam czekało kolejne odkrycie.

Sebastian Ł. w konfrontacji z przytłaczającym go materiałem dowodowym i złapaniem na gorącym uczynku nie miał wielkiego wyboru i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prowadzenie pod wpływem środków odurzających to najmniejsze ze zmartwień 32-latka. Za to przestępstwo oraz za przewożenie 100 gramów narkotyku nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi nie tylko utrata prawa jazdy, ale także 10 lat więzienia.