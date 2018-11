Zderzenie auta z łosiem pod Warszawą. Ranne dzieci

Groźny wypadek między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą na drodze krajowej nr 50. Ford focus zderzył się z łosiem. Pięć osób zostało rannych - w tym troje dzieci.

- Do szpitala trafiło pięć osób - w tym troje dzieci w wieku 4-5 lat - mówi Wirtualnej Polsce asp. Marcin Zagórski, rzecznik prasowy policji w Mińsku Mazowieckim.

Po wypadku trasa była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Ok. godz. 18:45 drogówka wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać co najmniej do godz. 21.