ZDM broni fotoradarów. "To rozwiązanie tymczasowe"

- Wygląd fotoradarów i ich ulokowanie w stosunku do jezdni określają przepisy. Nie są ładne, ale przez lata wszyscy zawsze chcieli, by były jak najbardziej jaskrawe. No to w przepisach są - napisał na Facebooku Zarząd Transportu Miejskiego. Zaznaczył też, że wygląd i miejsce ustawienia fotoradarów "są rozwiązaniem tymczasowym, do momentu kompleksowej przebudowy płyty mostu". Nieznana jest dokładna data remontu, ale jak powiedział Jakub Dybalski, rzecznik ZDM, "przy okazji przebudowy linii średnicowej, zaplanowany jest remont Alei Jerozolimskich, którego konsekwencją będą zmiany na moście Poniatowskiego".