ZEROMAT - WYJĄTKOWA ATRAKCJA W CENTRUM WARSZAWY!

POŻEGNAJ PEPSI MAX I OTRZYMAJ DWIE PUSZKI PEPSI ZERO CUKRU. Pepsi zaprasza wszystkich fanów marki do świętowania i powitania Pepsi Zero Cukru. Tuż przy rondzie ONZ, w centrum Warszawy, czekać będzie na nich wyjątkowa atrakcja — Zeromat. To pierwszy tego rodzaju automat marki, w którym oddając puste opakowanie po produkcie, w zamian otrzymujesz dwa pełnowymiarowe napoje gratis. Od teraz aż do 13 kwietnia możesz przyjść i wymienić w Zeromacie pustą puszkę Pepsi Max 0.33L na dwa, bezpłatne napoje Pepsi Zero Cukru.