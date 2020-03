Zginęło pół miliona pszczół. Zniszczona pasieka na Mazowszu

Policja i pszczelarze poszukują sprawcy zniszczenia pasieki na obrzeżach Puszczy Kozienickiej w Mazowieckiem. Ktoś rozbił 24 ule, co oznacza śmierć niemal pół miliona pszczół.

Właściciel zdewastowaną pasiekę odkrył w niedzielę rano. Wandal rozbił 24 ule w weekendową noc. - Obawiam się, że żadna pszczela rodzina nie przeżyje - powiedział polsatnews.pl Tomasz Petryka. To oznacza, że w sumie zginęło lub zginie ponad 500 tys. owadów.

"Dziękuję Ci dobry człowieku. Dziękuję, że tak pożytecznie wykorzystałeś czas sobotniej nocy. (...) Wybrałeś dobry dzień bo przez całą noc padał deszcz. Szanse powodzenia Twojej akcji wzrosły drastycznie. Chyba byłeś zdeterminowany, bo trzeba było przejść przez zaoraną działkę i metodycznie z premedytacją iść od ula do ula i go przewrócić. 24 razy. Co Tobą kierowało?" - napisał pszczelarz na Facebooku.