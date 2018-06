Zgwałcił biegaczkę na Żoliborzu. Wcześniej zaatakował na Pradze Północ

Do sądu trafił akt oskarżenia ws. mężczyzny pochodzącego z Mołdawii. Radu M., zgwałcił biegaczkę na Żoliborzu, teraz został oskarżony także o gwałt, którego dokonał pół roku wcześniej na Pradze Północ.

To jednak nie wszystko. Pół roku później doszło do podobnego ataku w okolicy Mostu Grota-Roweckiego. Sprawca rzucił się na 30-letnią biegaczkę, próbował ją okraść, a na koniec brutalnie wykorzystał. W przeciwieństwie do poprzedniej pokrzywdzonej kobieta zapamiętała jak wyglądał. To ułatwiło policji poszukiwania. 38-letni Radu M. został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.