Zlikwidowano sklepy internetowe z dopalaczami. Miały 15 tysięcy klientów

Dopalacze trafiały do klientów z Polski i zagranicy. Policja ustaliła kilkadziesiąt numerów kont bankowych, na które przesyłano pieniądze. Płatności dokonywano też kryptowalutą. Zatrzymano osiem osób.

Zatrzymanie i zarzuty dla ośmiu to efekt wszczętego we wrześniu 2017 r. śledztwa w związku ze śmiercią 16-latka. Policjanci ustalili, że grupa sprowadzała dopalacze oraz narkotyki z Azji przez Holandię. W Polsce substancje były przetrwane i porcjowane, po czym trafiały do sklepów internetowych. Prawdopodobnie były to dwa największe takie sklepy w Polsce.