Znamy nową datę otwarcia Suntago

Suntago. Alternatywa dla zagranicznych wakacji

Suntago, czyli największy zadaszony park wodny w Europie, to pierwszy etap projektu Park of Poland znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. - Park jest idealną alternatywą dla wakacji za granicą. Bez wyjeżdżania z Polski można spędzić wymarzony urlop w tropikalnym klimacie 32 stopni Celsjusza, w otoczeniu ponad 740 prawdziwych palm przywiezionych z różnych zakątków świata! - zachęcają władze parku w komunikacie.