Zombie na torach. Szokująca kampania Tramwajów Warszawskich

Kwarantanna, żywe trupy i smartfony. Aby zwrócić uwagę pasażerów na zagrożenie, w tej akcji społecznej zastosowano naprawdę mocny przekaz.

- Według naszych szacunków kilkanaście procent potrąceń pieszych przez tramwaje jest spowodowanych właśnie nieostrożnym korzystaniem ze smartfonów. W statystykach nie jest to odnotowywane i nikt, nawet policja, nie jest w stanie stwierdzić tego jednoznacznie. Wiemy jednak, co mówią w takich sytuacjach nasi motorniczowie - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

W jubileuszowej, X edycji kampanii "Bądźmy Razem Bezpieczni", postawiono na mocny przekaz. Na krótkim, bo zaledwie 10-sekundowym spocie widać kompilację dramatycznych wypadków z udziałem pieszych wpatrzonych w ekrany telefonów. Oprócz tego krótkiego wideo opublikowano także relacje kierowców tramwajów oraz nawiązującą do serialu "The Walking Dead" scenkę, gdzie głównymi bohaterami są pasażerowie-zombie.

Smartfonowy problem nie ogranicza się jedynie do niechronionych uczestników ruchu. Dane policji wskazują, że aż co piąty kierowca korzysta z telefonów komórkowych niezgodnie z przepisami. Na dodatek czas rekacji w trakcie rozmowy wzrasta do 4 sekund. Ponadto 65 proc.osób za kółkiem przyznaje się do czytania lub pisania wiadomości podczas jazdy.