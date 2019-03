Żona prezydenta Trzaskowskiego sprawdzi się w biznesie

Małgorzata Trzaskowska, małżonka prezydenta Warszawy, zatrudniona od wielu lat w stołecznym ratuszu, odchodzi z pracy. Sprawdzi się w biznesie - wynika z informacji Wirtualnej Polski.

Rafał Trzaskowski zapowiadał w kampanii samorządowej, że jeśli wygra wybory i zostanie prezydentem Warszawy, to jego małżonka - pracująca w stołecznym ratuszu od ponad dekady - zrezygnuje z pracy w Urzędzie Miasta.

Jak słyszymy, Małgorzata Trzaskowska przejdzie wkrótce do prywatnego biznesu. Nie będzie już - jak zapewniają nasi rozmówcy z ratusza - pracować dla miasta ani wykonywać projektów, które mogłyby rodzić "konflikt interesów" związany z zatrudnieniem jej oraz pracą jej męża.

Co dokładnie będzie robić małżonka Trzaskowskiego? Na razie jej otoczenie nie chce tego ujawniać.

Kilka miesięcy temu w magazynie Vogue żona prezydenta mówiła: "Z formalnego punktu widzenia, mogłabym kontynuować tę pracę, ale wiem, że byłaby to niekomfortowa sytuacja dla moich współpracowników. Dla Rafała i dla mnie ostatecznie też. Bardzo lubię swoją pracę, ale może to dobry moment na nowe wyzwania. Mam już swoje pomysły i otwartą głowę, więc pewnie wkrótce prasa nie będzie musiała się tym martwić. Zresztą myślę, że bez względu na to, gdzie teraz będę pracować, moja wiedza, którą zgromadziłam przez te lata, o tym jak funkcjonuje miasto, sprawi, że będę służyła Rafałowi dobrą radą w razie potrzeby”.