Żyrardów. Kierowca potrącił na przejściu matkę z dwójką małych dzieci

74-letni kierowca wjechał na przejściu dla pieszych w matkę z dwójką dzieci. Starsze ma dziesięć lat, młodsze trzy. W najgorszym stanie jest najmłodsze dziecko. Stan drugiego również jest ciężki.

Do wypadku doszło na ul. 1 Maja w Żyrardowie, przy komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszymi udzielającymi pomocy byli właśnie strażacy, którzy wybiegli z remizy. Na miejsce przyjechały też dwie karetki i śmigłowiec LPR.

W najgorszym stanie jest najmłodsze dziecko. Jego reanimacja trwała kilkadziesiąt minut. Stan drugiego również jest ciężki. Dzieci zostały zabrane do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedno trafiło do szpitala przy ulicy Niekłańskiej, a drugie do Centrum Zdrowia Dziecka.