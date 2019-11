Żyrardów. Pijana kobieta wjechała do rowu. Na pomoc przyjechał jej nietrzeźwy partner

Policjanci interweniowali ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie, gdzie do rowu samochodem wjechała nietrzeźwa kobieta. Kilkadziesiąt minut później na miejsce przyjechał jej partner. Również pijany. Para odpowie przed sądem za jazdę na podwójnym gazie.

We wtorek wieczorem do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zadzwonili świadkowie, którzy widzieli, jak kobieta jadąca renaultem wjechała do rowu. Świadkowie wyczuli od kierującej alkohol, więc odebrali 46-latce kluczyki i zatrzymali ją na miejscu kolizji.