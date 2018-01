30 zł za wjazd do centrum? Rafał Trzaskowski popiera

- Rozważam ewentualne ograniczenie wjazdu do centrum dla samochodów spoza metropolii - mówi WawaLove kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Na posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby parlamentarne poparły pomysł wydzielenia w miastach stref wolnych od spalin. Może to się wiązać z dużymi opłatami.

W najbliższym czasie rząd może przyjąć ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wczoraj projekt został poparty przez wszystkie kluby w Sejmie i skierowany do komisji: infrastruktury oraz energii i skarbu w celu rozpatrzenia. Główną motywacją wprowadzenia ustawy jest poprawa stanu środowiska. Niestety, będzie się to wiązało z opłatami - nawet do 30 zł. Za niedostosowywanie się do nakazów kara może wynieść nawet 500 zł. Za darmo wjadą tylko pojazdy eklektyczne, zasilane gazem oraz służby miejskie.

Co na to Rafał Trzaskowki? - Rozważam ograniczenie wjazdu do centrum dla samochodów spoza metropolii. Na jakich zasadach i kogo miałyby dotyczyć? Szczegóły wraz z programem w kwietniu.

Wprowadzeniem opłat do centrum miasta poparł Instytut Rozwoju Warszawy, której prezesem jest Jacek Wojciechowicz, były wiceprezydent Warszawy. W oświadczeniu na Facebooku napisał "wprowadzenie opłat za wjazd do centrum może być krokiem w dobrym kierunku, po wzięciu pod uwagę kilku uwarunkowań. Zanim jednak wprowadzone zostaną opłaty za wjazd do centrum, tabor autobusowy kursujący na trasach prowadzących przez płatną strefę należy wymienić na w pełni elektryczny. Miasto nie może wymagać spełnienia wyśrubowanych norm od kierowców, same go nie przestrzegając. Warto też pamiętać, że powietrze w Śródmieściu zanieczyszczają nie tylko samochody, które tam wjeżdżają, ale również pojazdy należące do mieszkańców tej strefy. Powinna więc powstać dla nich polityka zachęt do wymiany starych samochodów na pojazdy elektryczne. Miasto lub rząd powinny uruchomić system dopłat do takiej wymiany, dzięki czemu efekt działania płatnego wjazdu do Śródmieścia mógłby zostać zwielokrotniony"