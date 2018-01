MSWiA o ataku na 14-latkę: "policja zareagowała prawidłowo"

- Policja zareagowała zdecydowanie, mocno i prawidłowo w sprawie napaści na 14-letnią Turczynkę - ocenił wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podczas środowego posiedzenia w Sejmie. Zieliński odpierał zarzuty posłów Nowoczesnej, którzy oskarżają rząd o brak działań w sprawie rasistowskiego ataku.

Do napaści na nastolatkę doszło w ubiegły czwartek. Dotkliwie pobitą dziewczynę przewieziono do szpitala. Według relacji świadków, około 40-letni napastnik, który ją zaatakował, krzyczał "Polska dla Polaków" . Dziewczyna z obrażeniami została zabrana do szpitala. Sprawcy jeszcze nie schwytano .

- Przypadek 14-letniej dziewczynki jest wyjaśniany. Szereg okoliczności tego zdarzenia jest niejasnych. Czekamy na wyniki przesłuchania jej przez sąd. To zostało wyznaczone na jutro. Policja zareagowała zdecydowanie, mocno i prawidłowo. Zrobiła to, co do niej należało i za każdym razem tak jest, i tak będzie – odpowiedział Zieliński i dodał, że "rząd PiS zdecydowanie potępia zachowania polegające na dyskryminacji".