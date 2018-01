Brat 14-letniej Turczynki przerywa milczenie. Opowiada o pobiciu siostry

- Psychicznie nie jest w najlepszej sytuacji, nie rozmawia dużo, jest cichutka - mówił w rozmowie z reporterką magazynu "Polska i świat" brat 14-letniej Turczynki. Dziewczynka została zaatakowana w zeszłym tygodniu przez nieznanego sprawcę na warszawskiej Ochocie.

Do napaści doszło w ubiegły czwartek. Dotkliwie pobitą dziewczynę przewieziono do szpitala. Według relacji świadków, około 40-letni napastnik, który ją zaatakował, krzyczał "Polska dla Polaków". Dziewczynka z obrażeniami została zabrana do szpitala. Sprawcy jeszcze nie schwytano.