90-latka musi pracować, bo nie stać ją na lekarstwa. Wzruszające wideo w sieci

Mieszkanka Warszawy opublikowała na Facebooku wideo, na którym widać jak starsza kobieta rozdaje ulotki. - Jestem przerażona, zamiast człowiek w tym wieku godnie żyć, to musi stać i zarabiać - mówi WawaLove rozżalona autorka filmu.

- To było wczoraj (czwartek), stała grzecznie i rozdawała ulotki. Podeszłam do pani, wzięłam ulotkę i poszłam, a po chwili zawróciłam, by porozmawiać z nią - relacjonuje pani Liana. - Dałam starszej pani 50 zł. Nie chciała przyjąć, ale powiedziałam jej, żeby ode mnie kupiła sobie kwiaty na Dzień Kobiet - opowiada Liana Hakobyan. Dodaje, że była bardzo skromnie ubrana, miała podartą torbę i buty. - Najgorsze było to, że pani miała też problemy ze wzrokiem. Bardzo źle widziała - podkreśla autorka filmu.