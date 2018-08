Afera reprywatyzacyjna: Jest akt oskarżenia i data pierwszej rozprawy. Tuż przed wyborami

Pierwsze posiedzenie sądu dotyczące reprywatyzacji w stolicy odbędzie się 5 września - podaje "Gazeta Wyborcza". Akt oskarżenia dotyczy biznesmena Macieja M. i jego adwokata Andrzeja M. Pracownicy warszawskiego ratusza w połowie października również zostaną wezwani przed wymiar sprawiedliwości.

Według "GW" mężczyźni uczynili stałe źródło dochodu z procederu handlowania nieruchomościami. Biznesmen Maciej M. wykorzystywał do tego celu tzw. dekret Bieruta, który nakazywał przejęcie niektórych budynków przez komunistyczny rząd kilkadziesiąt lat temu. Przy wsparciu adwokata Andrzeja M. bezprawnie skupował roszczenia do gruntów warszawskich. Wkrótce do interesu dołączył się też syn Maksymilian. On także stanie przed sądem 5 września.