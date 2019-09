Afera ściekowa. Radni PiS żądają od Trzaskowskiego powołania komisji rewizyjnej

Powołania zespołu kontrolnego, komisji rewizyjnej oraz szczegółowych wyjaśnień w sprawie awarii kolektorów chcą od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego radni PiS. Krytykują także decyzję o odwołaniu najbliższej sesji Rady Miasta.

Trwa walka z awarią dwóch kolektorów odprowadzających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że prezydent stolicy Rafał Trzaskowski nie informuje opinii publicznej o faktycznej skali problemu i żądają ujawnienia szczegółów sprawy.

– Nie uzyskujemy odpowiedzi dotyczących awarii, odmawia się nam prawa do zadawania pytań. Już wiemy, że w przyszłym tygodniu nie będzie sesji Rady Warszawy – powiedział na zwołanej w piątek konferencji prasowej przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz.

Co ważne, chcą także zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i wystąpienie do Rady Miasta o powołanie Zespołu Kontrolnego. - Ma zbadać inwestycję (...) i ewentualne błędy w sztuce budowlanej przy budowie "Czajki" - powiedział Jurkiewicz.

Zarzucił także, iż budowa "Czajki" była tak droga, jak nigdzie na świecie i kosztowała 500 mln euro. Zaapelował do władz miasta, by ujawniły, jak wielu działaczy i radnych Platformy Obywatelskiej jest w spółkach miejskich i czerpie profity z takich projektów, jak budowa "rekordowo drogiej 'Czajki'". Stwierdził, że tylko wśród radnych PO jest to grupa około 50 osób.