Akcja #AdoptujWarszawiaka w Parku Skaryszewskim. Poznaj psy ze Schroniska na Paluchu

24 lutego do Parku Skaryszewskiego wszystkich warszawiaków zapraszają... warszawiacy. Czworonożni Warszawiacy, mieszkańcy Schroniska na Paluchu, którzy szukają domowego ciepła i własnej kanapy.

Charlie, Nr ewidencyjny: 2562/18 (Archiwum prywatne, Fot: Joanna Pierzchała)

W najbliższą niedzielę w godzinach 13:00 – 15:00 rusza 5 już akcja #AdoptujWarszawiaka. Wolontariusze warszawskiego Schroniska na Paluchu będą spacerować po Parku Skaryszewskim z psami, które rozpoznacie po czerwonych bandamkach. Psiaki liczą na obecność ludzi – czekają na głaski, smaczki (zapytajmy wolontariusza, czy dany psiak nie jest aktualnie na diecie), uśmiechy a przede wszystkim na poznanie swojej nowej rodziny.

Jest to znakomita okazja by poznać psy poza kratami Schroniska, zobaczyć jak świetnie odnajdują się w przestrzeni miejskiej. Rozmowa z wolontariuszami pozwoli odczarowywać mit psa ze schroniska – większość psów wcale nie ma za sobą traumatycznych przeżyć, to normalne psy, które straciły domy nie ze swojej winy.

Jeśli lubicie psy, ale nie możecie dać im domu, to również warto wpaść do Skaryszaka. - Rok temu spacerowałem z narzeczoną po Agrykoli. Było tam pełno uśmiechniętych ludzi w fioletowych koszulkach. Wszyscy mieli psy. Teraz i my mamy fioletowe koszulki i co weekend spotykamy cudowne psiaki - mówi Grzegorz, lat 38.

- Wyprowadzamy je na spacery, robimy zdjęcia, ogłaszamy w mediach społecznościowych. Szukamy im domu, a dopóki tego domu nie znajdą, to staramy się umilić im życie w Schronisku. Wizyty na Paluchu to nasze hobby. Wspólnie spędzamy czas, ruszamy się, poznajemy fajnych ludzi. No i mamy pod dostatkiem widoku uśmiechniętych, wdzięcznych psich pyszczków - dodaje.

Wolontariusz Pusi: - To cudowny, miejski pies. Trafiła w zimie do betonowego boksu wprost z kanapy swojego Pana. Pan zmarł, mieszkanie wraz z kanapą przejęła rodzina Pana, ale Pusi już nie chcieli.

Jeśli już posiadasz psa, a jeszcze go nie zaczipowałeś, to koniecznie musisz to zrobić w najbliższą niedzielę. Czip pomaga zagubionemu psu szczęśliwie wrócić do właściciela bez potrzeby stresującego pobytu w Schronisku. Na głównej alei od Ronda Waszyngtona będzie można bezpłatnie, bezboleśnie i szybko zaczipować swojego pupila (pies musi być pod opieką osoby pełnoletniej).

Dzięki akcji #AdoptujWarszawiaka, codziennej pracy pracowników Biura Adopcji i Wolontariuszy setki psów znajduje nowe domy. 18 lutego Schronisko odnotowało najmniejszą liczbę zwierząt do zaadoptowania. Na Paluchu przebywa 641 psów i 42 koty, choć od ponad roku przyjmowane są tam także czworonogi z Piaseczna i Góry Kalwarii. Jeszcze 8 lat temu Schronisko zamieszkiwało ponad 2000 zwierząt.

