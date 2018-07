Aktywiści przeciwko Lex Deweloper. "Ustawa zniszczy krajobraz Polski"

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wraz z przedstawicielami innych ruchów miejskich zorganizowali konferencję i happening. Zaapelowali, by Prezydent nie podpisał się pod ustawą “Lex Deweloper". Przynieśli ze sobą zabawkowy zamek, który nawiązuje do słynnego zamku w Stobnicy, symbolu deweloperskiej samowoli.

W czwratek aktywiści zoorganziowali konferencję przed Kancelarią Prezydenta RP Andrzeja Dudy . Przewodniczący stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mencwel tłumaczył, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, oznacza, że taki zamek jak w Stobnicy będzie mógł powstać w każdym powiecie - ostrzegał Jan Mencwel. Zaznaczył, że od początku protestowali przeciw tej ustawie. - Już teraz przy wielu inwestycjach mieszkaniowych jest potężne ryzyko korupcji. Ta ustawa tylko zwiększy pokusę, by różne rzeczy załatwiać pod stołem - mówił przewodniczący. Przypomniał, że podobne stanowisko przyjął niedawno komitet ds. Służb specjalnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Rząd i większość parlamentarna to zignorowali. Czy minister-koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński , który w Sejmie głosował przeciw ustawie, spotka się z Prezydentem i opowie mu, jakie są zagrożenia? - pytał Mencwel.

Wypowiedziała się również Dr Justyna Glusman, ekspertka do spraw samorządu i kandydatka MJN i koalicji ruchów miejskich na prezydent Warszawy. - ustawa “Lex Deweloper” odbiera prawo mieszkańcom współdecydowania o przestrzeni. Po wejściu w życie ustawy to ci najsilniejsi ekonomicznie będą mieli więcej do powiedzenia, niż zwykli mieszkańcy - zaznaczyła Glusman. Dodała, że przykładem jest Pole Mokotowskie, gdzie wysiłkiem mieszkańców udało się wywalczyć plan chroniący przed zabudową. - Teraz nie ma już pewności, że w tym miejscu nie powstaną budynki mieszkalne. Apelujemy do Pana Prezydenta o to, żeby nie podpisywał ustawy i zorganizował rzetelne konsultacje społeczne. Trzeba przyspieszyć proces budowy mieszkań, ale ta ustawa tego nie zrobi, a wprowadzi jedynie chaos - wyjaśniła.