Aktywiści walczą ze zmianami klimatu. Wniosek u Trzaskowskiego

- To miasta w 70 proc. odpowiadają za emisję dwutlenku węgla do atmosfery - stwierdzają aktywiści i składają na ręce prezydenta Warszawy wniosek o przeprowadzenie panelu obywatelskiego ws. ochrony klimatu. Miejscy działacze chcą ograniczania emisji gazów cieplarnianych do zera. Ratusz wstępnie przystał na propozycję.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Miejscy aktywiści zwracają się do prezydenta Warszawy o przeprowadzenie panelu klimatycznego (East News, Fot: Adam Burakowski/REPORTER)

"W obliczu nękających nas w coraz większym stopniu susz, fal upałów, nagłych ulew i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych, to na miastach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za ograniczanie wpływu na klimat i uchronieniu przed jego postępującą destabilizacją" - piszą aktywiści we wniosku. Podpisały je liczne organizacje m.in. Miasto jest Nasze, Extincion Rebellion czy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Oprócz nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, aktywiści zwracają uwagę na wzrost temperatur w stolicy. "Warszawa przekroczyła średnioroczną temperaturę typową wcześniej dla Budapesztu. Śmiertelność wśród warszawiaków wzrasta średnio o 17 proc. podczas tzw. fal upałów. To ok. 5 dodatkowych zgonów dziennie" - informują prezydenta Warszawy. Poza tym wśród największych zagrożeń dla mieszkańców Warszawy zaliczają także powodzie oraz silne wiatry.

Ratusz wstępnie zgodził się na propozycję przeprowadzenia ogólnomiejskiej debaty. "Po spotkaniu prezydenta Warszawy z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym zorganizujemy obywatelski panel klimatyczny. Zaprosimy strony, które są zgodne, że trzeba działać szybko i w skoordyowany sposób" - napisał na Twitterze rzecznik Rafała Trzaskowskiego.

Ogólnomiejska dyskusja

Wobec widocznych zmiany klimatycznych sygnatariusze wniosku proponują prezydentowi miasta zorganizowanie panelu obywatelskiego. To rozwiązanie stosowane od kilkunastu lat na całym świecie. W Polsce odbywają się niezwykle rzadko, choć ostatnio ten trend się zmienia. Przykładem na to były dyskusje w Gdańsku czy Lublinie.

Zobacz także: 70. urodziny prezesa PiS. Leszek Miller składa wymowne życzenia Jarosławowi Kaczyńskiemu

Panel obywatelski składa się z wybranej grupy mieszkańców. Selekcja odbywa się pod względem: miejsca zamieszkania, płci, wieku czy poziomie wykształcenia. Uczestnicy, podczas dyskusji w towarzystwie ekspertów, analizują problem, omawiają różne rozwiązania, wsłuchują się w różne argumenty. Pod koniec wypracowują rekomendację dla władz lokalnych. Jak twierdzą aktywiści "dzięki tej formule można osiągnąć efekty o wiele lepsze niż podczas tradycyjnych konsultacji społecznych".

Podpisany dokument ma trafić na biurko Rafała Trzaskowskiego we wtorek.