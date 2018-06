Amstaff pogryzł dwoje dzieci pod Mławą. Prokuratura prowadzi śledztwo, zaskakujące słowa poprzedniej właścicielki

Amstaff dotkliwie pogryzł dwójkę małych dzieci pod Mławą na Mazowszu. Ośmiomiesięczna dziewczynka jest w stanie ciężkim. Dzieci przebywają w Centrum Zdrowia Dziecka. Okazało się, że poprzednia właścicielka przekazała psa zupełnie innej osobie.

Amstaff zaatakował w Mławie. Jest śledztwo

Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie narażenia dzieci na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Przesłuchano najbliższych członków rodziny.

Amstaff rzucił się na dzieci. Zaskakujące słowa poprzedniego właściciela

"Nie ma ras z natury agresywnych"

Prokuratorzy będą chcieli ustalić, co wywołało agresję psa i doprowadziło do ataku. - To nie jest jednak takie proste. Koniecznie trzeba sprawdzić dokumenty psa i hodowli. Nie jest jednak z pewnością tak, że pies określonej rasy jest z natury agresywny wobec dzieci czy dorosłych - to mit - wyjaśnia nam Aneta Awtoniuk, behawiorystka zwierzęca, która zajmuje się m.in. pracą z czworonogami z którymi właściciele mają problemy wychowawcze.