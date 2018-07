Andrzej Celiński do Jana Śpiewaka: Z Ciebie po prostu ch...J

Jan Śpiewak na Facebooku opublikował post, w którym czytamy o przeszłości kandydata PSL na prezydent Warszawy. - Janie Śpiewaku z ciebie po prostu ch..j. Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu - odpowiada Wojciech Cieliński

Kandydat PSL za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiada na post przewodniczącego Wolne Miasto Warszawa. - Do Śpiewaka, Jana. Nie znam Robełka. Znam Megagaz. Byłem tam w Radzie Nadzorczej. Znałem też Melchiora Wańkowicza. Chciał siedzieć za Gomułki. Więc go wyzwał. Dzisiaj sądy staną się chyba podobne. Więc wyzwij mnie proszę. Janie Śpiewaku z ciebie po prostu ch...j. Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu - pisze Celiński. Dodaje, że Śpiewak jest po stokroć mniejszy od swego Ojca.