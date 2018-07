Glusman obwinia Gronkiewicz-Waltz. "Warszawa straciła 2 miliardy złotych przez wycinki drzew"

Justyna Glusman kandydatka ruchów miejskich na prezydenta Warszawy oskarża stołeczny ratusz o masowe wycinanie drzew. - W ciągu 10 lat rządów Platformy Obywatelskiej ratusz dał zgodę na wycinkę 230 tysięcy drzew - przekonuje aktywistka.



Podczas środowej konferencji kandydatka przekonywała, że drzewa zmniejszają zanieczyszczenie, poprawiają jakość życia, zwiększają wartość nieruchomości oraz zmniejszają temperaturę. - Drzewa to zielony majątek miasta, którego wartość da się wyliczyć i robią to miasta na całym świecie - powiedziała Justyna Glusman. Dodaje, że takie są efekty ignorowania tego majątku, najlepiej pokazuje ulica Targowa. - Po budowie metra to betonowa pustynia. Nie ma tu żadnego drzewa, jest betonowa aleja, sam asfalt, zero drzew, zero przyjaznej życiu przestrzeni, co generuje wysoką temperaturę i smog - tłumaczyła działaczka społeczna.