Zaskakujące odkrycie u handlarza samochodów w Warszawie

Auta trafiły do mieszkańca Warszawy, który na co dzień zajmuje się handlem samochodami pochodzącymi z Wielkiej Brytanii. Podczas działań policjanci sprawdzili wszystkie pojazdy, które były zaparkowane na posesji należącej do 43-latka oraz wzdłuż drogi, przy której posesja się znajduje. Dwa okazały się kradzione. BMW 730D trafiło do policyjnych systemów informacyjnych w październiku, natomiast Audi A7 w sierpniu. Zabezpieczone przez policjantów pojazdy trafiły na policyjny parking.