Auto zaklinowane między tramwajem a słupem. W środku dziecko i kobieta w ciąży

Tramwaj zderzył się z samochodem osobowym na Pradze w Warszawie. Auto zakleszczyło się między słupem sieci trakcyjnej a tramwajem. Z pojazdu wyciągnięto dziecko, ciężarną kobietę i mężczyznę.

Do zderzenia doszło przy ul. Kijowskiej, gdy samochód skręcał w ulicę Markowską. Wiadomo, że autem kierował mężczyzna. Kobieta trafiła do szpitala. - O godzinie 11.45 ruch został wznowiony. Tramwaj został odholowany do najbliższej zajezdni - poinformował Dutkiewicz. Zmiażdżony samochód został odsunięty na bok przez służby techniczne i strażaków - mówi nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.