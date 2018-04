Silny wiatr przewrócił rusztowanie na plac zabaw

Ogromne rusztowanie runęło na plac zabaw w Płońsku. Uszkodziło również balkony w mieszkaniach znajdujących się w pobliżu. Nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 18.30 przy ul. Wolności. Na miejsce przyjechał jeden zastęp straży pożarnej i policja. Jak poinformowali funkcjonariusze, nikt nie znajdował się na terenie placu zabaw, gdy doszło do zawalenia rusztowania.