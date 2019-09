Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Most pontonowy będzie gotowy we wtorek popołudniu

O tym, że most pontonowy będzie gotowy zgodnie z zaplanowanym terminem, poinformował Minister Obrony Narodowej. Przeprawę, na której zostanie położony alternatywny rurociąg, budowało wojsko. Konstrukcja zabezpieczy Wisłę przed zrzutem ścieków po awarii w oczyszczalni "Czajka".

Przeprawę budowało ponad 170 żołnierzy, m. in. z pododdziału 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia i Dęblina oraz 2. Pułku Saperów z Chełmna. Most ma długość 247 metrów i został wybudowany na wysokości Białołęki. Pod koniec tygodnia mają nim płynąć ścieki do oczyszczalni "Czajka", na prawym brzegu Wisły.