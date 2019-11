Black Friday 2019 w największych centrach handlowych w Warszawie. Sprawdź najlepszy dojazd

Black Friday 2019, czyli święto sprzedawców i zakupoholików trwa w najlepsze. Tego dnia sieci handlowe proponują klientów atrakcyjne oferty promocyjne. Znajdziecie je w piątek we wszystkich centrach handlowych w Warszawie. Sprawdźcie, jak najlepiej i najszybciej do nich dojechać.

Black Friday 2019, czyli Czarny Piątek, to amerykańska tradycja. To pierwszy dzień po Święcie Dziękczynienia w USA. Jest uważany za początek zakupów świątecznych. I to całkiem udany, bo promocje w niektórych sieciach mogą sięgać nawet 80 procent.