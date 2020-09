Budżet obywatelski. Schronisko na Paluchu walczy o salę rehabilitacyjną dla zwierząt

W tegorocznym głosowania do budżetu obywatelskiego znalazł się projekt Schroniska Na Paluchu, które stara się o stworzenie sali rehabilitacyjnej dla swoich czworonożnych podopiecznych. Do akcji przyłączyło się także Warszawskie Zoo, które w mediach społecznościowych zachęca mieszkańców stolicy do oddawania głosów, które mogą pomóc zwierzakom.