CBA w warszawskim ratuszu. Chodzi o awarię oczyszczalni ścieków "Czajka"

Funkcjonariusze CBA weszli do wydziału zarządzania kryzysowego stołecznego ratusza i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na polecenie warszawskiej Prokuratury Regionalnej mają zabezpieczać dokumentację dotyczącą awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Do awarii w oczyszczalni ścieków Czajka doszło pod koniec sierpnia. W efekcie usterki nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy zrzucane były wprost do Wisły. Rząd zdecydował się na budowę tymczasowego rurociągu, którym ścieki są przetransportowywane do oczyszczalni.