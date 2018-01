Chce zbudować plac zabaw dla dorosłych na Białołęce. "To coś szalonego"

Projekt budowy placu zabaw dla dorosłych znalazł się w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Zakłada on utworzenie huśtawek, kolejki tyrolskiej, małpiego gaju, ściany ćwiczeń. - Celem inwestycji jest możliwość spędzania czasu z innymi na świeżym powietrzu, odreagowania, zrobienia czegoś innego, trochę szalonego - wyjaśnia pomysłodawca Marcin Korowaj, radny Białołęki.

- Plac nie będzie ogrodzony, ale będzie posiadał tablicę informacyjną z regulaminem - czytamy w projekcie radnego. - Celem projektu jest umożliwienie aktywnego i twórczego spędzania czasu na powietrzu osobom starszym w miejscach innych niż siłownie plenerowe czy parki miejskie. Plac zabaw dla dorosłych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dorosłych w zakresie przebywania na dworze, w celu spędzenia czasu z innymi, odreagowania, zrobienia czegoś innego, trochę szalonego, czegoś, czego na co dzień robić nie mamy jak i gdzie. Nie są to jednak dzikie, niemożliwe pragnienia, chodzi po prostu o szerokie, wygodne huśtawki, kolejkę tyrolską, ścieżkę zdrowia, małpi gaj, workout, ścianę ćwiczeń czy ciekawie zaaranżowane miejsca do siedzenia.

Projekty do budżetu partycypacyjnego na przyszły rok można było zgłaszać do 22 stycznia br. Do podziału jest blisko 65 mln zł. Swoje projekty do zrealizowana mieszkańcy mogli zgłaszać przez internet - poprzez stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl.