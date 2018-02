Chciał zgłosić kradzież 30 tys. zł na policję. Usłyszał, że ma przyjść następnego dnia

Współwłaściciel firmy udał się na komendę policji na warszawskim Ursynowie, aby zgłosić kradzież 30 tys. zł i specjalistycznego sprzętu z biura. Udało mu się to dopiero po kilku godzinach. Policja: - Nie widzimy w tym nic dziwnego.

Firma pana Pawła Domalewskiego organizuje zajęcia sportowe. Ma również swoją halę pneumatyczną, która przypomina kort tenisowy. W listopadzie właściciele firmy zatrudnili pracownika do rozstawiania hali. Szybko zdobył ich zaufanie. - Był rozmowny i pracowity, robił więcej niż potrzeba, wzbudził nasze zaufanie. Mówił, że ma dziewczynę, która jest w ciąży i że potrzebuje pieniędzy. Zatrudniliśmy go na stanowisko ochroniarza - opowiada nam Paweł Domalewski.

Po pierwszym nocnym dyżurze ochroniarza z biura zniknęło 30 tys. zł i cenne sprzęty. - Firma była wyczyszczona z komputerów, części dokumentów księgowych, ploterów, drukarek, aparatów fotograficznych, kamer - mówi pan Paweł i dodaje: - Dostęp do biura miał tylko ochroniarz.

Współwłaściciel pojechał na komendę policji przy ul. Janowskiego, aby zgłosić kradzież. Miał wszystkie dane osobowe ochroniarza. Opisał całe zdarzenie. - Oficer dyżurny powiedział, że nie ma sensu czekać i lepiej przyjść następnego dnia. Na Ursynowie akurat wtedy ktoś zmarł i policjanci tłumaczyli, że nie mają ludzi do pracy. Wyjaśniłem, że do kradzieży doszło przed chwilą, a skradziono specjalistyczny sprzęt np. ploter do wycinania nadruków, który niełatwo sprzedać. Niestety, udało mi się zgłosić sprawę dopiero późnym wieczorem - mówi pan Paweł.