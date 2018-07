Chciał zostać chrzestnym, ksiądz ma wątpliwości. "Należy do SLD"

Pan Błażej jest osobą wierzącą, ale nie mógł uwierzyć w to, co przeczytał o sobie. Prosząc proboszcza parafii w Pułtusku o zaświadczenie potrzebne do zostania chrzestnym, wytknięto mu przynależność partyjną. Ksiądz skrytykował także negatywny stosunek zainteresowanego do Kościoła i duchownych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Duszpasterz z Pułtuska wydał krytyczną opinię dotyczącą członka parafii (123RF)

- Chciałem być... ojcem chrzestnym, chciałem mieć ślub kościelny... - napisał pan Błażej na Facebooku i zamieścił zdjęcie zaświadczenia o o sakramencie bierzmowania. Teoretycznie standardowa procedura uzyskania z parafii tego typu potwierdzenia stała się okazją do wydania opinii na temat samego interesanta.

- Obecnie nie mieszka na terenie Parafii. Najprawdopodobniej na terenie Warszawy, należy do SLD i często wypowiadał się przeciw Kościołowi i księżom - czytamy w treści dokumentu.

O wydanie zaświadczenia przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Pułtusku zwrócił się Błażej Makarewicz, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów. Opublikowany przez mężczyznę post w ciągu dwóch dni zdobył ponad 1,5 tysiąca udostępnień i wywołał lawinę komentarzy internautów. Oczywiście wszystkie dotyczyły kontrowersyjnej adnotacji duszpasterza.

W rozmowie z portalem Gazeta.pl pan Błażej wyznał, że był zdziwiony czytając ocenę personalną księdza na swój temat. Sam broni się twierdząc, że w swoich wypowiedziach nigdy Kościoła nie atakował, a jedynie piętnował patologie wśród duchowieństwa.

Poprosiliśmy o komentarz parafię drogą mailową, jednak skrzynka jest przepełniona i wiadomość nie mogła dotrzeć do adresata. Niestety nikt też nie odbiera telefonu, którego numer podano na oficjalnej stronie wspólnoty.

Według "Gazety" autor zaświadczenia, którego podpis widnieje na dokumencie, wcześniej już pojawiał się w doniesieniach medialnych. Jak ustalili dziennikarze portalu, ten sam ksiądz miał być posądzany o spoliczkowanie dziecka podczas komunii. Incydent wydarzył się w maju tego roku. Sprawą zajęła się prokuratura.

Widzisz coś ciekawego? Masz zdjęcie, filmik? Prześlij nam przez Facebooka na wawalove@grupawp.pl lub dziejesie.wp.pl